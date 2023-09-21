Тула, 21 сентября, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Аварийное отключение энергоснабжения произошло в Зареченском районе Тулы. Информацию 21 сентября подтвердили журналистам в городской единой диспетчерской службе (ЕДДС).

Ivan Zuber Без электричества

Уточняется, что аварийное отключение электричества произошло в Зареченском районе. В зоне отключения оказались улицы Заварная, Карпова, Максима Горького. Всего без света осталось 4832 жителя Тулы, среди них 471 ребёнок.

Причина аварии устанавливается. По словам жителей Тулы, перед отключением электроэнергии они слышали несколько громких хлопков в Пролетарском районе города. Связаны ли они с аварией — неизвестно. Официальные комментарии от властей не поступали. В районе отключения света уже работает бригада специалистов-электриков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жители Центрального района Калининграда остались без электричества из-за яхты, которая при прохождении в районе двухъярусного моста мачтой повредила две воздушные линии 110 кВ. Часть потребителей оперативно перевели на резервные схемы электроснабжения, но на некоторых улицах электроснабжение отсутствовало долгое время.