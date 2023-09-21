Вашингтон, 21 сентября, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Украинские летчики уже начали обучаться в Дании пилотированию американскими истребителями, заявил 21 сентября журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Кроме того, по его словам, вскоре пилоты ВСУ начнут прибывать на подобную подготовку в США. Райдер уточнил, что украинские военные в американских центрах сперва пройдут первичные курсы английского языка.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа США разрешили западными союзниками Киева обучать пилотов с Украины управлению F-16. Такое распоряжение дал глава Белого дома Джо Байден.

22 августа Дания объявила, что в королевстве восемь летчиков ВСУ начали подготовку к пилотированию этими истребителями. Их стали тренировать на полуострове Ютландия на авиабазе датских военно-воздушных сил Скридструп.

25 августа и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен проинформировала, что на обучение лётчиков ВСУ полётам на F-16 понадобится от шести до восьми месяцев. Она также отметила, что украинские пилоты якобы хорошо технически подготовлены и много времени для их подготовку не требуется.

31 августа Владимир Зеленский заявил, что Украине требуется 160 истребителей F-16 для того, чтобы российская боевая авиация не смога доминировать в небе. Он отметил, что Киев договорился о передаче украинской стороне 50–60 таких самолётов.

11 сентября представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что предстоящей зимой пилоты ВСУ не будут способны применять F-16 в боях, поскольку их подготовка займёт длительное время. Он не смог оценить, какой период понадобится для этого.

12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что передача Украине истребителей F-16 Киеву не повлияет на ситуацию на передовой. Он добавил, что такие поставки только затянут длительность украинского конфликта.