Вашингтон, 21 сентября, 2023, 23:17 — ИА Регнум. В случае успеха Украины в конфликте с Россией, США сконцентрируют свои усилия на Китае. Такое заявление сделал 21 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на форуме в США, где он находится в рамках работы Генассамблеи ООН.

President.gov.ua Йенс Столтенберг

«Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины. <…> Если Украина победит, у вас будет вторая самая большая армия в Европе. <…> Это упростит для вас задачу сфокусироваться на Китае и меньше опасаться за ситуацию в Европе», — пояснил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что цель его пребывания на ГА ООН — добиться поддержки Украины, и именно этот вопрос был ключевым практически на всех встречах в США, которые он провёл. Столтенберг указал, что использовал ГА ООН как платформу для проведения таких встреч.

Столтенберг подчеркнул, что члены НАТО и страны-партнёры осознают, что от поддержки Украины зависит их собственная безопасность.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что против России активно используется военный потенциал стран НАТО. В июле 2023 года российский президент сказал, что Россия хотела бы избежать прямого вооружённого столкновения с Североатлантическим альянсом. При этом страна готова к такому сценарию, если кто-то решится его реализовать, подчеркнул он.

В день начала специальной военной операции президент Путин напомнил, что на протяжении 30 лет Россия настойчиво пыталась договориться с НАТО о равноправной безопасности в Европе, но в ответ получала враньё и попытки шантажа. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прямо заявил о том, что спецоперация — это ответ России на бесконечное расширение НАТО.