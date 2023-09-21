Великий Новгород, 21 сентября, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин с иронией отреагировал на слова главы Сбербанка Германа Грефа, попросившего перечислять из государственного бюджета 1 млрд рублей в год на поддержку учебного проекта этой организации в сфере IТ,

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21 сентября российский лидер прибыл в Великий Новгород, где, в частности, посетил рабочее пространство и учебные классы «Школы 21» — проекта, который ведётся Сбербанком. Это учреждение предоставляет бесплатное образование в сфере информационных технологий.

Греф в ходе встречи с Путиным попросил президента дать поручение о поддержке государством строительство новых школ подобного типа.

«Если бы по результатам вашей поездки Вы дали поручение поддержать… Большая помощь была бы от Федерации, если бы федерация субсидировала. В общем, это недорого», — сказал глава финансовой организации.

Путин поинтересовался, какая сумма, по мнению Грефа, необходима для развития проекта, на что руководитель Сбербанка ответил, что требуется 1 млрд руб.

«Я бы сказал, если вы выделите миллиард в год, будет здорово», — отметил Греф.

После этих слов президент засмеялся и с иронией объяснил просьбу главы Сбербанка.

«Хорошо. Вытащил прямо клещами! Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый, и просит миллиард. Он просто почему не называл сумму? Ему стыдно», — заявил Путин.

Греф уточнил, что его организация вложила в проект «огромные деньги». Он добавил, что «лишний миллиард из федерального бюджета» не помешал бы развитию этой программы. Президент одобрил просьбу главы Сбербанка.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2020 года Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2020 подчеркнул, что Сбербанк в первую очередь остаётся банковским учреждением, несмотря на множество направлений работы этой финансовой организации, которые касаются цифровых сервисов. Президент напомнил, что Сбербанк создали ещё в 1841 году, и его учредители не могли себе представить «даже в самых смелых фантазиях», какая деятельность будет у этого банка.

В октябре 2021 года Путин на встрече с Германом Грефом отметил активное развитие банка, который тот возглавляет. В ноябре президент России в шутку посоветовал главе Сбербанка Герману Грефу «внимательнее следить за возможными потерями».