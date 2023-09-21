Вашингтон, 21 сентября, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Никакой «охоты» за американскими гражданами с целью их последующего обмена на своих соотечественников, находящихся в местах заключения в США Россия не устраивает и никаких «игр» не ведёт. Такое заявление сделал 21 сентября российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов после посещения граждан России в Бруклинской тюрьме Нью-Йорка.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Я не верю и отказываюсь подтверждать информацию о том, что здесь существуют какие-то игры. Никто не собирается специально охотиться за американцам», — подчеркнул Антонов.

При этом российский дипломат указал, что за российскими гражданами, на самом деле ведётся охота в различных странах. Такой вывод позволяет сделать отсутствие реальных обвинений в правонарушениях против граждан России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил ещё в апреле текущего года посол России в США Антонов, Соединённые Штаты Америки проводят политику охоты за гражданами России во всём мире. В этой стране в тюрьмах находятся более ста российских граждан, а большая часть уголовных дел против них носит ярко выраженный политический характер.

Также Антонов неоднократно подчёркивал, что безусловным приоритетом для России является как можно скорее освободить сограждан из американских тюрем. Дипломат указал, что спекуляции в американской прессе о якобы незаинтересованности России в возвращении своих заключённых в США соотечественников неприемлемы.