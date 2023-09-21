Москва, 21 сентября, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Минпросвещения России разработало проект приказа, предусматривающий учёт участия в специальной военной операции на Украине как индивидуальное достижение при приёме в колледжи и другие учебные заведения среднего профессионального образования. Документ 20 сентября разметили на портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM

В министерстве предложили внести в раздел индивидуальных достижений пункты о прохождении срочной или контрактной службы в армии, участие в добровольческих формированиях и участие в СВО. Кроме того, дополнительные баллы предлагается ввести для тех, кто участвовал в волонтёрской деятельности более 100 часов.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее ход выборов, поддержал выдвижение участников СВО в местные органы власти. Он подчеркнул, что такая активность с их стороны заслуживает самой высокой оценки.

Президент России Владимир Путин призвал продвигать ветеранов СВО на высокие посты в силовых структурах. Он отметил, что в ходе боевых действий стало видно, кто является «паркетным» генералом, а кто — проявляет нужные качества.