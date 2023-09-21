Вашингтон, 21 сентября, 2023, 21:47 — ИА Регнум. США обеспечат поставку танков Abrams на Украину уже в ближайшее время, заявил 21 сентября на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

От отметил, что не может назвать точные сроки поставок из соображений безопасности. Представитель Пентагона подчеркнул, что это будет сделано по намеченному графику.

«Могу только сказать, что мы ожидаем, что они прибудут на Украину в ближайшие дни и недели», — сказал Райдер.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов 16 сентября говорил, что Киев ожидает получения более десяти американских танков в «ближайшее время». Пресс-секретарь командования Армии США в Европе и Африке Мартин О’Доннелл сообщил в августе, что в Германии обучили управлению M1 Abrams 200 украинских военных.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что американские танки будут также опозорены на линии фронта, как уже это было с немецкими Leopard и британскими Challenger. Он отметил, что скоро мир увидит горящие Abrams.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что накачка Украины даже самым современным оружием не изменит ситуацию на линии фронта, а цели СВО будут достигнуты. При этом вооружение ВСУ сделает хуже Украине, так как добавит стране больше страданий, добавил официальный представитель Кремля.