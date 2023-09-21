Донецк, 21 сентября, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Отец российского военного отправился в зону проведения специальной военной операции, когда узнал о ранении сына, служащего на донецком направлении. Об этом рассказал сам сын.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы перешли на другое направление, где я получил пулевое ранение в шею. Отправился в госпиталь, поехал лечиться, позвонил матери и узнал, что отец здесь», — рассказал РИА Новости боец с позывным Морячок.

Как он узнал, мужчина сказал, что, раз воевать не может сын, он отправится на СВО сам. Вскоре Морячок вернулся обратно, и теперь они служат вместе с отцом.

«Он бывший военный, воевал, но очень давно, ещё когда Вторая чеченская была. Вернулся домой, сказал, что всё, завязал. Когда началось СВО, ему было 47 лет», — поделился Морячок.

Сейчас мужчина служит в группе разведки, а его сын обучается на старшего офицера батареи.

Как сообщало ИА Регнум 24 апреля, сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай принимал участие в специальной военной операции на Украине. Представитель Кремля сообщил, что мужчина отслужил в Вооружённых силах, и принял решение отправиться на СВО самостоятельно, как взрослый человек. Сам сын Пескова также говорил о том, что давал присягу задолго до начала СВО и участвовал в одном из парадов Победы 9 мая, а уже в период СВО он выполнил свой долг, защищая Родину на поле боя. Сослуживцы Николая рассказывали, что весь их артиллерийский расчёт удостоили государственных наград за поведение во время обстрела.