Москва, 22 сентября, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Прибыль девяти тысяч прибыльных крупных и средних предприятий Москвы за первое полугодие 2023 года составила 6,2 триллиона рублей, что на 16,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

К прибыльным организациям, куда входят девять тысяч столичных предприятий, относятся те компании, которые в рассматриваемом периоде имели положительный финансовый результат — доходы превышали расходы. По итогам первого полугодия 2023 года к прибыльным около 70% из 13 тысяч работающих в Москве крупных и средних предприятий. В выборку не включены государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые организации и пенсионные фонды.

Более 20% прибыли в первом полугодии 2023 г. обеспечили обрабатывающие производства — почти 1,3 триллиона рублей. 16% пришлось на торговые предприятия — 984 миллиарда рублей, в том числе 725,4 миллиарда в оптовой торговле. Третьей по объему прибыли отраслью стала финансовая сфера — 791,4 миллиарда рублей или почти 13%.

«Лидерами по приросту прибыли за шесть месяцев 2023 года стали компании, осуществляющие административную деятельность. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го они увеличили прибыль в 6,3 раза», — отметила исполняющая обязанности министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Кроме того, прибыль предприятий ИТ и связи выросла в 2,3 раза, а организации из сферы обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондиционированием воздуха нарастили прибыль почти на 50%, добавила она.

Москва — крупнейший мировой мегаполис. По качеству жизни, уровню развития городской среды, городских услуг, электронного правительства, безопасности и другим показателям столица с 2010 года входит в число мировых лидеров и успешно конкурирует с крупнейшими мегаполисами планеты. Динамично растущая экономика делает Москву драйвером развития и для всей страны в целом.