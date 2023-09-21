Щербинка, Московская область, 21 сентября, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Загоревшийся недостроенный торговый центр в Щербинке потушили. Об этом вечером 21 сентября сообщил источник ИА Регнум.

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Перед этим сообщалось, что в здании началось обрушение крыши на площади 500 кв. м., а площадь самого возгорания достигла 1000 кв. м.

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Ранее стало известно о распространении огня на 700 кв. м. конструкции и его переходе на кровлю. К тушению привлекли вертолёт.

В недостроенном корпусе торгового центра «Стройхозцентр» загорелись покрышки и картон. На место оперативно прибыли спасатели с пеногенератором. Очевидцы сообщили, что слышали хлопки в подвале здания. Данных о пострадавших нет.