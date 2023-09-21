Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 21:11 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала, каким видео встретили украинского лидера Владимира Зеленского, прибывшего на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Приветственный ролик с опечаткой транслируется на одной из главных улиц города.

Кадр из видео Приветственный ролик с опечаткой транслируется на одной из главных улиц города

«Слава Урине». Не фейк. Причем всё это на жёлтом фоне и с фотографией Зеленского», — подписала дипломат видео в Telegram-канале.

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Дело в том, что слова «Украина» и «урина» в английском языке отличаются двумя буквами — Ukraine и urine соответственно.

Госдума 19 сентября оценила выступление Зеленского в ООН. Депутат от Крыма Михаил Шеремет заявил, что его выступление является позором для всей этой всемирной структуры. Шеремет считает, что ООН скатилась до уровня скандалов, интриг и выяснения отношений на межгосударственном уровне. Депутат также полагает, что изначальный смысл организации исказился, а контроль над площадкой захватили США, создавая помехи для многополярного мира.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября аналитик International Crisis Group (ICG) Ричард Гоуэн предупредил, что Украина может столкнуться с дипломатическим кризисом в случае визита главы Украины в ООН, в рамках которого он решил принять участие в Генассамблее всемирной организации. По его словам, к такому результату может привести слишком жёсткая позиция главаря киевского режима в рамках его выступления.