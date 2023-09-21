Путин спрогнозировал высокие темпы роста числа молодых людей в России
Путин заявил, что число молодых людей в России в 2030 году вырастет до 8,3 млн
Великий Новгород, 21 сентября, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Число молодых людей в России будет расти в течение ближайшего десятилетия, к 2030 году их будет 8,3 млн человек, поэтому уже сейчас нужно сосредоточится на снижении молодёжной безработицы, заявил президент Владимир Путин 21 сентября на заседании президиума Госсовета.
«К 2030 году, например, в стране, по предварительным подсчётам, по предварительным данным анализа, будет 8,3 млн граждан в возрасте 20-24 лет. А в 2035 году — уже 9,7 млн, это на 2,4 млн больше, чем сейчас», — сказал Путин.
Он заявил, что такие прогнозы роста численности молодёжи свидетельствует о знаковом результате усилий, предпринятых в сфере демографии.
Вице-премьер Татьяна Голикова перед заседанием сообщила журналистам, что число высококвалифицированных работников в возрастной группе 30-39 лет на российском рынке труда может сократиться на треть в ближайшее время. Она отметила, что демографическая ситуация ведёт к тому, что на рынке труда растёт число молодых и работников более старшего возраста.
Расширенное заседание президиума Госсовета проходит 20 по 21 сентября в Великом Новгороде. На нём обсуждают развитие рынка труда в стране. Заседание проводят по поручению Путина.