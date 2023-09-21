Великий Новгород, 21 сентября, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Число молодых людей в России будет расти в течение ближайшего десятилетия, к 2030 году их будет 8,3 млн человек, поэтому уже сейчас нужно сосредоточится на снижении молодёжной безработицы, заявил президент Владимир Путин 21 сентября на заседании президиума Госсовета.

Kremlin.ru Владимир Путин

«К 2030 году, например, в стране, по предварительным подсчётам, по предварительным данным анализа, будет 8,3 млн граждан в возрасте 20-24 лет. А в 2035 году — уже 9,7 млн, это на 2,4 млн больше, чем сейчас», — сказал Путин.

Он заявил, что такие прогнозы роста численности молодёжи свидетельствует о знаковом результате усилий, предпринятых в сфере демографии.

Вице-премьер Татьяна Голикова перед заседанием сообщила журналистам, что число высококвалифицированных работников в возрастной группе 30-39 лет на российском рынке труда может сократиться на треть в ближайшее время. Она отметила, что демографическая ситуация ведёт к тому, что на рынке труда растёт число молодых и работников более старшего возраста.

Расширенное заседание президиума Госсовета проходит 20 по 21 сентября в Великом Новгороде. На нём обсуждают развитие рынка труда в стране. Заседание проводят по поручению Путина.