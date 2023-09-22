Москва, 22 сентября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. В период с января по июль 2023 г. отгрузки столичных производителей обуви выросли на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«За первые семь месяцев 2023 года обувные фабрики города нарастили поставки на 12,7% в годовом выражении, доведя объем отгруженной продукции до отметки в 10,5 миллиарда рублей», — сообщил Ефимов.

В столице функционируют более 200 предприятий легкой промышленности, на которых заняты более 10 тысяч человек. Они производят одежду, обувь, изделия из текстиля, кожи и меха и многое другое.

«За отчетный период московские производители изготовили 1,75 миллиона пар обуви, что более чем в два раза превышает показатель января — июля прошлого года», — отметил исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Размещение производства в Москве дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому количеству мер системной поддержки города. Так, на сегодняшний день предприятия легкой промышленности могут воспользоваться более чем 20 инструментами, в том числе субсидиями и целевыми займами.

В Москве работают более четырех тысяч промышленных предприятий. Среди крупнейших перспективных проектов — кластеры электромобилестроения, фотоники и электроники, фармацевтический кластер, а также федеральный центр беспилотных авиационных систем на территории индустриального парка «Руднево».