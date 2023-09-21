Москва, 21 сентября, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Правительство России 21 сентября приняло постановление о введении с 1 октября гибких экспортных пошлин на ряд товаров, сообщила пресс-служба кабинета министров.

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«Пошлина составит от 4% до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для удобрений пошлина может достигать 10%. Регулирование сборов вводят для защиты внутреннего рынка от необоснованного роста цен и стабилизации соотношения экспорта товаров и внутреннего потребления.

В правительстве подчеркнули, что это временная мера, постановление действует до конца 2024 года.

Первый вице-президент Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя введение гибких пошлин на экспорт, назвал эту меру логичной в связи с колебаниями курса рубля на валютном рынке, вызванными внешним давлением. Он отметил, что переориентация даже небольшой части товаров на внутренний рынок может повлиять на снижение цен.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов назвал эти меры вынужденными. Он подчеркнул, что они не коснутся российских производителей товаров массового спроса, выходящих на новые экспортные рынки. Депутат уточнил, что гибкие пошлины будут распространяться одежду, косметику, игрушки, электронику.