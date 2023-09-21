Щербинка, Московская область, 21 сентября, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Загоревшийся недостроенный торговый центр в Щербинке начал обрушаться.

Как сообщил источник ИА Регнум, кровля ТЦ обрушилась на площади 500 квадратных метров. При этом, по последним данным, площадь самого пожара возросла до 1000 квадратных метров.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3834582" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Перед этим сообщалось об охвате огнём 700 кв. м. конструкции и переходе огня на кровлю здания. К тушению возгорания привлекли вертолёт.

В недостроенном корпусе торгового центра «Стройхозцентр» загорелись покрышки и картон. На место оперативно прибыли спасатели с пеногенератором. Очевидцы сообщили, что слышали хлопки в подвале здания. Данных о пострадавших нет.