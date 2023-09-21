Москва, 21 сентября, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Европейские чиновники для обоснования антироссийских санкций используют онлайн-энциклопедию «Википедия», кулинарные журналы и статьи ботов, сообщило 21 сентября издание Politico со ссылкой на «рабочие документы» ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Внутренняя классификация ЕС состоит из описания правовой основы санкций, краткого изложения обоснования и короткой биографии человека, за которыми следуют доказательства», — говорится в материале.

Авторы статьи ознакомились с 248-страничным документом, который призван служить доказательством, подтверждающим включение в санкционный список определенных лиц и компаний. При этом, как они выяснили, документ опирается на материалы, которые поспешно взяли из Интернета, включая тексты из «Википедии», развлекательных журналов, рекламы, а также посты, написанные ботами.

Один из европейских дипломатов также рассказал изданию, что решения о санкциях принимаются в бешеном темпе и приходится работать по 12 часов в сутки, чтобы собрать доказательства.

Как сообщало 18 сентября ИА Регнум, Евросоюз в рамках 12-го пакета антироссийских санкций может предложить механизм использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. ЕС планирует продвигать санкции против ядерного сектора России, а также запретить импорт драгоценных камней. Новый пакет санкций могут представить в октябре.

Европейский союз в конце июня утвердил 11-й пакет санкций в отношении России. В санкционный список попали 87 компаний, среди которых RT Balkan, «Царьград», New Eastern Outlook, Oriental Review и «Катехон». Согласно документу, ЕС также запретил поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба», экспорт в Россию полупроводников и навигационных приборов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций включил в себя «инструмент» по борьбе с обходом ранее утверждённых ЕС ограничений.