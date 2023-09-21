Щербинка, Московская область, 21 сентября, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Площадь пожара в недостроенном торговом центре в Щербинке достигла 700 квадратных метров. Как стало известно ИА Регнум вечером 21 сентября, огонь перешёл на кровлю здания.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

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Источник ИА Регнум сообщил, что к тушению возгорания привлекли вертолёт.

В недостроенном корпусе торгового центра «Стройхозцентр» загорелись покрышки и картон. На место оперативно прибыли спасатели с пеногенератором. Очевидцы сообщили, что слышали хлопки в подвале здания. Данных о пострадавших нет.