Площадь пожара в недостроенном ТЦ в Щербинке выросла до 700 «квадратов»
Площадь пожара в недостроенном ТЦ в Щербинке достигла 700 кв. м., горит кровля
Щербинка, Московская область, 21 сентября, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Площадь пожара в недостроенном торговом центре в Щербинке достигла 700 квадратных метров. Как стало известно ИА Регнум вечером 21 сентября, огонь перешёл на кровлю здания.
Иван Шилов ИА Регнум
Пожар
Источник ИА Регнум сообщил, что к тушению возгорания привлекли вертолёт.
В недостроенном корпусе торгового центра «Стройхозцентр» загорелись покрышки и картон. На место оперативно прибыли спасатели с пеногенератором. Очевидцы сообщили, что слышали хлопки в подвале здания. Данных о пострадавших нет.