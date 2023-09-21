Москва, 21 сентября, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Композитор и певец Игорь Николаев успешно перенёс операцию сердце, его перевели из реанимационного отделения в обычную палату, сообщил 21 сентября друг музыканта KP.RU.

«Уже пришел в себя, уже шутит. Врачи говорят, что, как минимум, недели две Игорю ещё лежать в больнице», — рассказал собеседник журналистам.

Он отметил, что пока концерты придётся отменить, минимум, на полгода, так как предстоит период реабилитации, будет нужен отдых. По словам друга Николаева, певцу в феврале поставили стенты, а сентябре он снова пришёл в больницу из-за болей в сердце.

«Сделали стентирование, но оказалось, что у Игоря поражены несколько сосудов. В таких случаях необходимо коронарное шунтирование», — сообщил друг музыканта.

О госпитализации Николаева стало известно 15 сентября. Его экстренно доставили в больницу и поместили в палату интенсивной терапии.

По данным ИА Регнум, музыканту поставили два стента, и ситуация стабилизировалась, но встал вопрос о более серьёзном хирургическом вмешательстве.