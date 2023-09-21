Грозный, 21 сентября, 2023, 19:35 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила 21 сентября Чеченскую Республику с рабочим визитом. Во время поездки она поучаствовала в торжественной церемонии открытия смены в детском лагере «Горный ключ», где пообщалась с вожатыми и психологами и находящимися в нём подростками, у которых есть проблемы с законом.

АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

В церемонии открытия вместе с Львовой-Беловой приняли участие зампредседателя правительства Чечни Адам Алханов и уполномоченный по правам ребёнка в республике Хамзат Хирахматов.

Месяцем ранее она встречалась с вожатыми лагеря во время их обучения. Тогда 120 специалистов, в числе которых были советники директоров по воспитанию, провели для них под кураторством Росдетцентра обучающий семинар.

Вместе с трудными подростками уполномоченный посетила Российский Университет Спецназа, где им показали тренировки бойцов силовых ведомств, прохождение ими полосы препятствий и упражнения в аэротрубе. Подростки пообщались со спецназовцами и попробовали сдать нормативы ГТО.

По инициативе детского омбудсмена осенью патриотические смены пройдут в девяти регионах страны, под их крылом окажутся тысячи подростков, состоящих на различных видах учёта. Проект поддержал президент России Владимир Путин, его реализацией заняты Федеральный подростковый центр, Минпросвещения России и «Движение Первых».

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Львова-Белова посетила детские учреждения в Донецке и Шахтёрске в ходе рабочей поездки в Донецкую Народную Республику. Так, она побывала в Шахтёрском детском доме-интернате и рассказала, что учреждению передали уже второй по счёту сертификат на 3 млн рублей для продолжения строительства и благоустройства. В Шахтёрске она встретилась с участниками мастер-класса по реализации социальных проектов для молодёжи, с которыми обсудила их и вручила представителям ЛНР сертификат на 5 млн рублей для развития нового подросткового центра.