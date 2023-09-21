Степанакерт, 21 сентября, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Минобороны России вечером 21 сентября сообщило о пяти нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с момента его начала.

«С момента заключения договорённости о прекращении боевых действий зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня: в Шушинском районе — два, в Мардакертском районе — три», — говорится в сообщении ведомства.

В фактах нарушений разберутся российские миротворцы совместно с азербайджанской стороной. Минобороны отметило, что в расположении миротворцев всё ещё остаются 1340 мирных жителей, в том числе 607 детей, не имеющих возможности вернуться сейчас домой.

Режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха в целом сохраняется, заявил 21 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ситуация в целом стабильная, отметил он. Информацию о массовых жертвах среди мирного населения он опроверг.

По данным уполномоченного по правам человека Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, не менее 200 человек стали жертвами боевых действий. Он заявил, что в списке погибших числятся 10 мирных граждан, включая пятерых детей, а в ходе боёв ещё по меньшей мере 400 человек получили ранения. Среди них 40 мирных жителей, в том числе 13 несовершеннолетних.

Днём 21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские миротворцы приложили все усилия, чтобы помочь мирным жителям Карабаха покинуть опасные районы. Он отметил, что Москва рассчитывает на скорое прекращение огня в регионе, что позволит создать условия для возвращения эвакуированных мирных жителей домой.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября армия Азербайджана начала боевые действия в Нагорном Карабахе. В Баку назвали свои шаги «антитеррористическими действиями» локального характера. На следующий день подвергся обстрелу автомобиль с российскими миротворцами которые возвращались с наблюдательного поста, никто из них не выжил. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия контактирует со всеми сторонами конфликта, чтобы добиться деэскалации и защитить мирных жителей.

В октябре 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, с учётом чего Песков назвал происходящий процесс внутренним делом Азербайджана.

Стороны конфликта при посредничестве российских миротворцев договорились 20 сентября о перемирии, руководство Карабаха обязалось расформировать армию и вывести из региона технику и военных и прекратить боевые действия. На следующий день в Евлахе прошли переговоры Баку и Степанакерта. Стороны обсудили вопрос реинтеграции проживающих в Карабахе армян, позднее в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили, что передали представителям армянского населения Карабаха соответствующий план.