Киев, 21 сентября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. На Украине разрешили писать слова «Россия», «Российская Федерация» и «Москва» с маленькой буквы в неофициальных текстах, сообщило 21 сентября агентство «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Написание названий <…> со строчной буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера», — говорится в заявлении Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка.

Так, в качестве примера, в заявлении приводятся такие названия как: «Российская Федерация», «Россия», «Москва», «Московское царство», «Российская империя», «Государственная дума РФ».

Министр образования Украины Оксен Лисовой в сентябре подписал приказ, согласно которому на Украине слова «Российская Федерация» необходимо писать с заглавных букв.

Убрать из названия «Россия» заглавную букву и писать со строчной на Украине предлагали в 2019 году. Тогда соответствующая петиция появилась на официальном сайте украинского президента Петра Порошенко. Автор документа Роман Максимчук полагал, что писать «Россия» со строчной буквы следует в СМИ, в книгах и документах.