Великий Новгород, 21 сентября, 2023, 19:24 — ИА Регнум. В случае сохранения темпов жилищного строительства в России, по итогам этого года будет новый рекорд в этой отрасли, заявил 21 сентября президент Владимир Путин на встрече с победителями Чемпионата высоких технологий Великом Новгороде.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы рекорд поставили по жилищному строительству. Ни в советские времена, ни в российские — никогда столько не строили. Никогда. И, судя по всему, в этом году будет рекорд. И в следующем году будет очень хороший показатель», — сказал Путин.

Путин отметил, что строительная отрасль в России в целом бурно развивается, ведётся также промышленное и дорожное строительство.

Как передавало ИА Регнум, в августе Путин сообщил, что по итогам этого года планируется ввести в эксплуатацию более 102 млн кв. м. жилья. В результате около 3,7 млн семей улучшат свои жилищные условия. Президент отметил, что показатели в этой сфере растут хорошими темпами с 2021 года.

По данным на сентябрь, по программе переселения из аварийного жилья квартиры получили более 562 тыс. россиян. Общая площадь полученного ими жилья составила 9,5 млн кв. м. Переселение проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда».