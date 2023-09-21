Великий Новгород, 21 сентября, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с правительством ситуацию с протезами для ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом глава государства заявил 21 сентября во время визита в центр поддержки участников спецоперации в Великом Новгороде.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Обязательно с правительством на этот счёт поговорим — и по средствам реабилитации, и по порядку приобретения», — сказал Путин.

Во время встречи президенту сообщили, что среди ветеранов есть инвалиды, которым требуются современные протезы, которые позволят им вести активный образ жизни. В ответ на это Путин заявил, что необходимо в целом менять ситуацию для людей с ограничениями по здоровью.

Помимо этого российский лидер отметил, что необходимо отслеживать движение человека со средствам реабилитации, получать мгновенную обратную связь, чтобы понимать доволен он или нет.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл 21 сентября посетил центр поддержки участников спецоперации в Великом Новгороде. Во время рабочей поездки президент также встретится с победителями Чемпионата высоких технологий и примет участие в заседании президиума Госсовета по ситуации на рынке труда.

Путин на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске, подчеркнул, что вся Россия благодарна участникам СВО на Украине за мужество и героизм. Для поддержки участников СВО в России создали государственный фонд «Защитники Отечества». Работа фонда, в частности, направлена на оказание медицинской помощи, реабилитации ветеранов, протезировании.