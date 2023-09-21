Москва, 21 сентября, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Генпрокуратура Азербайджана возбудила несколько уголовных дела по двум инцидента в Нагорном Карабахе, в ходе которых погибли шесть российских миротворцев.

РИА Новости / Максим Блинов Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Как уточнили в генпрокуратуре, пять миротворцев погибли при обстреле села Джанйятаг. Из-за сложного рельефа и тумана их автомобиль ошибочно был принят за авто армянского контингента. Также под обстрел попали ещё два миротворца, в результате чего один из них погиб, а другой получил ранения. В обоих случаях возбудили уголовное дело.

«По обоим фактам генеральным прокурором Азербайджанской Республики по соответствующим статьям Уголовного кодекса было возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному управлению Генеральной Прокуратуры», — говорится в заявлении.

Ранее 21 сентября источники сообщали, что первые подозреваемые в причастности к гибели российских миротворцев были задержаны. Кроме того, командира корпуса Вооружённых сил Азербайджана, подчинённые которого виновны в гибели миротворцев, отстранили от обязанностей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным принёс извинения за гибель миротворцев и выразил глубокие соболезнования. Он заявил, что Баку тщательно расследует гибель российских миротворцев, а виновные понесут заслуженное наказание.

В Кремле подчеркнули, что генпрокуратуры России и Азербайджана находятся в тесном контакте.

20 сентября Министерство обороны России сообщило об обстреле колонны российских миротворцев при сопровождении гражданского населения в Карабахе 19 сентября. Как выяснило ИА Регнум, среди погибших был оказался замкомандующего российского контингента в регионе Иван Ковган. Его дочь Лина Ковган подтвердила агентству, что семье уже сообщили о трагической гибели военного.

Российские миротворцие, введённые в Нагорный Карабах в рамках трёхсторонних договорённостей в 2020 году, продолжают исполнять свои обязанности. При содействии миротворцев России власти непризнанной Нагорно-карабахской республики 20 сентября и Баку договорились о прекращении огня. В настоящее время обстановка в регионе оценивается в целом как стабильная, отметил армянский премьер Никло Пашинян.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские миротворцы, погибшие в Нагорном Карабахе, приняли на себя удар, выполняя свою мирную миссию.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 19 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что проводит «антитеррористические мероприятия». Ереван, который оспаривает с Баку принадлежность Карабаха с 1989 года, назвал действия азербайджанской стороны агрессией. Пашинян при этом раскритиковал действия России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил при этом, что Пашинян сам признал территорию Карабаха азербайджанской, и де-юре Баку проводит все военные мероприятия на своей территории, миротворцы не имеют права вмешиваться. При этом российский контингент приложил все усилия по эвакуации и обеспечении безопасности мирного населения Нагорного Карабаха.