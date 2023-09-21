Великий Новгород, 21 сентября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил о планах по ремонту около шести тыс. школ в течение ближайших трёх лет. Об этом он сказал 21 сентября в ходе рабочей поездки в Великий Новгород.

Кадр из видео Президент России Владимир Путин сообщил о планах по ремонту около шести тыс. школ в течение ближайших трёх лет

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«У нас есть программа строительства и ремонта школ, мы уже две тыс. отремонтировали и на ближайшие годы должны будем отремонтировать, привести в порядок ещё почти шесть тыс. школ», — сказал глава государства.

Путин отметил, что губернатор региона Андрей Никитин также докладывал ему о специальной программе по материальному обеспечению местных колледжей за счёт региона.

В День знаний 1 сентября Путин рассказывал об улучшении условий обучения школьников. За 4,5 года улучшены условия для 1,5 млн школьников, заявил он по видеосвязи во время церемонии открытия новых региональных школ. Начиная с 2022 года, отметил глава государства, отремонтировано почти 2,5 тыс. зданий школ, где учится 1 млн школьников. Путин пообещал до конца 2024 года кардинально обновить ещё более 1,5 тысячи объектов образования.

В ходе урока «Разговор о важном» в тот же день российский лидер отметил важность всех школьных предметов вне зависимости, кому что особенно нравится, так как они всесторонне развивают человека. Он отметил, что различные знания не только накапливаются для непосредственного применения, но и формируют личность, характер и мировоззрение, что очень важно.