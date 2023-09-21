Москва, 21 сентября, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) до конца 2023 года примет решение, будет ли переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), сообщил журналистам 21 сентября глава РФС Александр Дюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Дюков

Он рассказал, что руководство союза продолжает переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о возвращении российских команд под эгидой этой организации. По результатам обсуждений и примут решение.

«Официально мы можем сменить конфедерацию самостоятельно. Но без неофициального согласия и одобрения ФИФА сменить конфедерацию не сможем, это тоже нужно учитывать», — сказал Дюков.

Глава РФС добавил, что хочет по такому важному вопросу добиться консолидированного решения всех футбольной общественности.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили от соревнований под своей эгидой все российские сборные. Поводом для этого стало начало специальной военной операции на Украине.

Спортивный арбитражный суд в мае вынес решение, что не считает дискриминационным отстранение российских футбольных клубов от участия в турнирах УЕФА. По мнению суда, это не нарушает принцип политического нейтралитета.

Председатель УЕФА Александер Чеферин 18 сентября 2023 года заявил, что российские футбольные команды не допустят к европейским соревнованиям до завершения украинского кризиса.