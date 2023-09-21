Великий Новгород, 21 сентября, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Количество высококвалифицированных работников в возрасте 30-39 лет на российском рынке труда может сократиться на треть. Об этом 21 сентября заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова перед заседанием президиума Госсовета в Великом Новгороде.

Government.ru Татьяна Голикова

«Самый востребованный персонал <…>, высококвалифицированный. Но <…> их количество сокращается в ближайшее время на 30%», — сказала Голикова.

Вице-премьер пояснила, что в силу демографии складывается ситуация, при которой на рынке труда растёт количество молодых и более возрастных работников.

Помимо этого Голикова сообщила, что правительству предстоит оценить потенциал трудовых ресурсов и количество рабочих мест, а также, как их модернизировать, чтобы закрывать потребности не только человеческими ресурсами, но и с помощью современных технологий.

Расширенное заседание президиума Госсовета проходит 20–21 сентября в Великом Новгороде в соответствии с распоряжением президента России Владимир Путин. Повесткой заседания стало развитие рынка труда в России. Предыдущее заседание, которое состоялось 17 августа, посвятили вопросам развития общественного транспорта.

В июне на центральной сессии онлайн-марафона «Рынок труда: вызовы и тренды» Голикова заявила, что в 2023 году вузы окончат около 916 тысяч человек, среди которых примерно 197 тысяч — инженеры. Также она рассказала, что в 2023 году более 800 тысяч человек выпустятся из учреждений среднего профессионального образования.

Минтруд в июле назвал максимально стабильной ситуацию на российском рынке труда. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что страна находится на исторических отметках минимума по безработице. Путин заявил в июле, что уровень безработицы в России составил 3,2%.