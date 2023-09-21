Путин открыл технопарк профессионального образования для педагогов в Калуге
Путин по видеосвязи открыл технопарк профобразования для педагогов в Калуге
Калуга, 21 сентября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 сентября по видеосвязи открыл в Калуге технопарк профессионального образования для педагогов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер посетил площадку ИНТЦ (Инновационные научно-технологические центры), где осмотрел выставку о развитии системы среднего профессионального образования.
«Президент также по видеосвязи принял участие в открытии Федерального технопарка профессионального образования для обучения педагогов в Калуге», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, в августе Путин поручил правительству обеспечить формирование национальных рейтингов вузов и колледжей. Он отметил, что рейтинги должны учитывать эффективность учреждений по уровню трудоустройства выпускников, их востребованности и размеру зарплаты.
Путин также в августе на совещании с членами правительства потребовал обеспечить достойной заработной платой всех педагогов. Он добавил, что спортивным школам вернут статус образовательных учреждений, а тренеров приравняют к педагогам.