Лондон, 21 сентября, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Лондон изменил риторику в отношении Киева после провала контрнаступления ВСУ, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин 21 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Заметна некоторая перестройка риторики, поскольку контрнаступление украинцев, по сути, провалилось, риторика тоже перестраивается», — сказал он.

Келин отметил, что в Британии стали призывать готовиться к длительному конфликту и отмечают, что успех в нём будет зависеть от глубины ресурсов. При этом дипломат задался вопросом, откуда это может быть у Украины.

Посол также отметил, что британское руководство продолжает публично демонстрировать воинственность и заявлять о бескомпромиссной поддержке Украины. В то же время в российской дипмиссии узнали, что в британских кругах начались закрытые обсуждения вариантов урегулирования украинского кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик США Скотт Риттер 20 сентября заявил, что страны Запада, увидев неспособность Украины победить Россию, потеряли к ней интерес. По его данным, в Европе поняли бесперспективность продолжения боевых действий.

Обозреватель журнала Responsible Statecraft, издаваемом американским аналитическим центром «Института Куинси», указал на то, что многие члены Конгресса США выступают против поддержки Украины или сомневаются, что её нужно продолжать. Журналист обратил внимание на то, что украинский лидер Владимир Зеленский, посетив Вашингтон в сентябре, столкнулся с резким изменением отношения в сравнении с декабрём прошлого года, когда ему аплодировали стоя.