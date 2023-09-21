Ереван, 21 сентября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха в целом сохраняется, заявил 21 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян. Карабахские и азербайджанские подразделения остаются на своих местах, уточнил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Режим прекращения огня в основном соблюдается, ситуация в целом стабильная», — заявил Пашинян в соцсети.

При этом он опроверг появившуюся информацию о массовых жертвах среди мирного населения. Премьер заявил, что это неправда.

«Информация о том, что в Карабахе есть массовые жертвы среди гражданского населения, не соответствует действительности. Информация о числе жертв, которая была официально опубликована, верна», — сказал Пашинян.

По данным уполномоченного по правам человека Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, не менее 200 человек стали жертвами боевых действий. Он заявил, что в списке погибших числятся 10 мирных граждан, включая пятерых детей, а в ходе боёв ещё по меньшей мере 400 человек получили ранения. Среди них 40 мирных жителей, в том числе 13 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября армия Азербайджана начала боевые действия в Нагорном Карабахе. В Баку назвали свои шаги «антитеррористическими действиями» локального характера. На следующий день подвергся обстрелу автомобиль с российскими миротворцами, которые возвращались с наблюдательного поста, никто из них не выжил. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия контактирует со всеми сторонами конфликта, чтобы добиться деэскалации и защитить мирных жителей.

В октябре 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, с учётом чего пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящий процесс внутренним делом Азербайджана.

Стороны конфликта при посредничестве российских миротворцев договорились 20 сентября о перемирии, руководство Карабаха обязалось расформировать армию и вывести из региона технику и военных и прекратить боевые действия.

На следующий день в Евлахе прошли переговоры Баку и Степанакерта. Стороны обсудили вопрос реинтеграции проживающих в Карабахе армян, позднее в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили, что передали представителям армянского населения Карабаха соответствующий план.