Краснодар, 21 сентября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. 54 долгостроя остаются незавершенными в Краснодарском крае на сегодняшний день. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания по вопросу защиты прав пострадавших участников строительства многоквартирных домов.

Admkrai.krasnodar.ru Долгострой

«Последний раз мы встречались с вами в конце июня, тогда в крае оставалось 63 долгостроя, — напомнил Кондратьев. — По состоянию на сегодняшний день — 54». Глава региона отметил, что своих квартир ждут еще более пяти тысяч жителей Кубани. Самая сложная ситуация сложилась в Краснодаре. «На краевую столицу приходится 40 проблемных домов и 4,5 тысячи дольщиков, — посетовал губернатор. — Людям важен результат, мы должны выполнить обязательства перед ними».

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов сообщил о завершении строительства недостроенных жилых домов в Новороссийске, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе, Темрюкском и Каневском районах. Он отметил, что 11 объектов строятся за счет механизмов Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства в Краснодарском крае. «Еще 20 объектов сейчас на рассмотрении, — отметил он. — Права дольщиков 23 долгостроев восстановим за счет мер регионального характера».

До конца 2023 года в Краснодаре достроят десять проблемных домов, рассказал мэр города Евгений Наумов. На совещании присутствовали дольщики проблемных объектов.