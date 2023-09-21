Москва, 21 сентября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. В Красноярске умер первоклассник. Причиной смерти названа «неустановленная инфекция». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Баранов Владимир/Global Look Press

Надзорный орган уже начал проверку по факту гибели восьмилетнего ребёнка.

«Будут установлены причины и условия гибели ребенка, на контроль поставлено проведение доследственной проверки по данным обстоятельствам», — указали в прокуратуре.

Известно, что ребёнок учился в первом классе. Предварительно установлено, что 18 сентября дома мальчик пожаловался на боли в животе и рвоту.

На утро у него поднялась температура, родители обратились к врачу и педиатр назначила лечение. Однако состояние мальчика не улучшалось. 20 сентября его госпитализировали, а через несколько часов ребёнок умер в реанимации.

В Сети появились данные о том, что мальчику стало плохо после обеда в школе. Руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в Telegram-канале ведомства заявил, что такая информация не соответствует действительности.

7 сентября стало известно, что в Сочи умерла семилетняя девочка, которая впала в кому после купания в Чёрном море. Врачи диагностировали у неё ротавирус. Ребёнок длительное время находился в коме с отеками мозга и легких.