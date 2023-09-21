Киев, 21 сентября, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может стать фигурантом уголовного дела о потере юга Украины, украинская служба Би-би-си, ссылаясь на источники.

Ukrainian Presidential Press Off/Global Look Press Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

В издании отметили, что пока главком не получил статуса по этому делу, но следователи уже допросили командующего силами обороны Сергея Наева, бывших командующих группировкой войск «Юг» Андрея Ковальчука и Андрея Соколова, главу администрации Херсонской области до июля 2022 года Геннадия Лагуту, найденного впоследствии мёртвым в Киеве.

«Не исключено, что такой статус появится позже. Учитывая такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело о потере Юга уже называют «делом Залужного"», — заявило издание.

По данным журналистов, украинское командование обвиняют в том, что оно не организовало согласно уставу подрывы мостов и другие меры для препятствования продвижению российских войск. Сообщается, что СГБ и Государственное бюро расследований Украины отказались ответить на запрос, участвовал ли Залужный в следственных действиях.

Как сообщало ИА Регнум, украинский лидер Владимир Зеленский 19 сентября признал, что не уверен в способности ВСУ победить в конфликте с Россией. Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, комментируя последние выступления главы Украины заявил, что видна его ярость. По мнению эксперта, после провала контрнаступления ВСУ и израсходования людских ресурсов в атаках Вашингтон требует от Киева заморозить конфликт.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко 20 сентября сообщил, что в последнее время значительно выросли потери ВСУ на купянском направлении. В госпиталях Харькова отмечается резкий всплеск поступления тяжелораненых.