Малгобекский район, Ингушетия, 21 сентября, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Следственные органы и прокуратура Ингушетии начали проверку после взрыва боевой гранаты, в результате которого пострадали два подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомств.

Иван Шилов ИА Регнум

В ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и о противодействии незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Как сообщил источник ИА Регнум, инцидент произошёл 20 сентября в посёлке Верхние Ачалуки Малгобекского района. Запал боевой гранаты десятиклассники нашли под досками, лежащими под пристроенному к навесу сараю на участке, примыкающем к их дому на улице Шерипова. Из-за неумелого обращения детей со взрывоопасным предметом произошла детонация запала.

В результате 14-летних подростков госпитализировали в больницу в Назрани с травмами различной степени тяжести. У одного из школьников медики диагностировали осколочные ранения в области шеи, другой получил проникающее ранение в области груди и брюшной полости. Состояние обоих пострадавших тяжёлое.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили также два корпуса, предположительно, граны Ф-1 и два запала, три магазина к автомату Калашникова, дымовую шашку, а также более 80 патронов разного калибра к автомату и пистолету. Оружие и боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября в Белгородской области мужчина подорвался на гранате РГД-5. Инцидент произошёл в посёлке Комсомольском. Боеприпас, который сдетонировала у него в руках, местный житель нашёл в огороде. Пострадавшего с множественными осколочными ранениями лица, рук и ног, а также контузией головного мозга доставили в больницу.

Первого сентября в больнице скончался 19-й летний житель Москвы, в руках которого взорвалась граната. Следователи возбудили уголовное дело. Инцидент произошёл в квартире в жилом доме на улице Мещерякова.