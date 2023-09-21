Екатеринбург, 21 сентября, 2023, 17:36 — ИА Регнум. В Свердловской области расследуют уголовное дело о нападении 10 подростков кавказкой национальности на юношу, оскорбившего одного из них. Трое человек задержано. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

19 сентября в Екатеринбурге в полицию обратилась 50-летняя воспитательница Храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах. Женщина рассказала, что её несовершеннолетнего сына совершенно без причины избили 10 человек. Это, по словам женщины, случилось возле дома, в котором она живёт с сыном. По заявлению матери подростка стали проводить проверку. Оперативникам удалось найти видео драки в одном из каналов в Telegram и восстановить картину случившегося.

«На кадрах было видно, как 17-летний потерпевший вышел из дома, во дворе к нему подошла толпа из 10 незнакомцев в возрасте от 17 до 19 лет, которые стали его избивать», — рассказал собеседник агентства.

Молодого человека направили на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести травм. Оперативники установили личности нападавших, правоохранители задержали и допросили несколько человек.

«Были задержаны, 14-летний, 15-летний и 16-летний подростки. Во время опроса они пояснили, что за день до драки пострадавший оскорбил 15-летнего задержанного. Он рассказал об этом своим родственникам и знакомым, после чего вернулись во двор пострадавшего с целью отомстить», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту СК возбудил уголовное дело за «Хулиганство» (ч.2 ст.213 УК РФ), следствие продолжается, устанавливаются все участники инцидента.