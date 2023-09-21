Краснослободский район, Мордовия, 21 сентября, 2023, 17:51 — ИА Регнум. В мордовском медицинском колледже произошла утечка газа, 17 студенток попали в больницу, пятеро находятся в реанимации, сообщил 21 сентября Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

В городе Краснослободске в медколледже проходили работы на газовой системе, во время которых произошла утечка. 17 девушек 16 — 18 лет оказались в газовом облаке.

Всех доставили в больницу: пятерых положили в реанимационные палаты, остальным такая серьёзная помощь не понадобилась — они отравились не так сильно.

В середине мая СК РФ начал доследственную проверку по факту смертельного отравления угарным газом жителя Чебоксар — девятилетнего мальчика. Труп ребёнка нашли в квартире, а также ещё живую женщину и мальчика 2004 г. р., — их положили в реанимацию.

Похожий случай произошёл 19 июня в городе Ершове в Саратовской области. Женщина и двое её детей — четырёх и пяти лет — остались живы. При осмотре помещения выявили утечку газа.

В городе Канаше в Чувашии 13 сентября трое детей в возрасте от 5 до 13 лет попали в больницу после отравления газом в квартире. Пострадавшие остались живы.