Москва, 21 сентября, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляет об идеологической войне, не физической, но при этом, позволяя себе громкие критические высказывания, она не думает о реальных последствиях и геополитических ценностях. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился немецкий политолог Александр Рар.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

Ранее по сообщениям газеты Die Welt министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время беседы с журналистами сделала неоднозначное заявление о России. Она сказала, что война с Россией — это сигнал другим странам, посыл которого в том, что устав ООН должен соблюдаться.

По мнению немецкого политолога, Бербок имела в виду не физическую, а идеологическую войну, поскольку глава внешнеполитического ведомства Германии известна активным продвижением либеральных и демократических ценностей.

«Внутри правительства Германии есть определённые споры. Шольц (канцлер Германии Олаф Шольц — прим. ред.) действует осторожно и считает, что в войну с Россией ввязываться нельзя. Поэтому он старается осмотрительно действовать с поставками оружия. А Бербок не думает о реальных последствиях и геополитических ценностях. Она поклонник неоконсерваторов, которые поддерживают Байдена (президент США Джо Байден — прим. ред.)», — отметил Рар.

Он допустил, что, отстаивая свои идеологические убеждения, она забывает о дипломатическом подходе и корректировке выражений. Так на неё ранее уже жаловалось китайское правительство, когда Бербок назвала главу КНР Си Цзиньпина «диктатором», также, как заметил Рар, на неё жаловались в Турции и Греции, которым показалось неприемлемым поведение министра иностранных дел ФРГ.

«Поэтому критика за такие слова Бербок, конечно, будет со стороны других государств. Но в самой Германии она остаётся авторитетной личностью, её поддерживают. Но мы вернулись в те времена, когда был разум и были убеждения. А партия «Зелёных», которую представляет Бербок, очень революционная, как большевики. И эти немцы верят, что отстаивают правильные демократические ценности», — пояснил Рар.

В свою очередь немецкий политолог Владимир Сергиенко считает, что провокационные высказывания Бербок могут быть связаны с внутриполитической ситуацией и очередным провалом Германии стать полноценным членом Совета Безопасности ООН.

«Это определённый тренд истерии, и связан он с провалом очередной попытки Германии войти в Совбез ООН. Эти попытки предпринимались и при предыдущих канцлерах, но всё время проваливались. И Бербок, как раненый зверь, начинает кусать всех подряд, и, конечно, она ставит задачи, в которых должна пролоббировать интересы Германии в ООН», — поделился Сергиенко.

Также, по его мнению, когда глава МИД Германии говорит о сигнале другим странам, то таким образом не может скрыть опасения из-за возможной потери своей должности и влияния, как и другим западным политикам, которые потратили огромные средства на помощь Украине, заставив страдать национальные интересы, но не получив должного результата.

«На это надо смотреть как на паталогический страх этих политиков лишиться своего рабочего места. Потери сотни миллиардов евро, которые на совести у руководства, заставляющего осознать, что принесли лишения и страдания народу. Повышение тарифов, подорожание хлеба и отказ от определенной части продуктов — конечно, такое простить могут только победителям», — указал Сергиенко.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Бербок заявила на заседании ПАСЕ, что европейские страны ведут «войну против России». Она также призвала больше делать для Украины, а не искать виновных среди своих.

Позднее дипломат признала ошибочными свои заявления о «войне против России». Бербок уточнила, что для неё важно показать окружающим, что внешняя политика прямо влияет на жизни людей.

Ранее 17 сентября, Шольц заявил, что Россия должна вывести войска с Украины — и только тогда возможно начало мирных переговоров.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что размышления канцлера Германии об условиях для начала мирных переговоров по Украине вряд ли говорят о том, что в Берлине понимают реальное положение дел.