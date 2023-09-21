Великий Новгород, 21 сентября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл 21 сентября в Великий Новгород, где посетил центр поддержки участников специальной военной операции.

Ebrahim Noroozi/AP/TASS Владимир Путин спускается по трапу

Во время рабочей поездки у главы государства запланирована встреча с победителями Чемпионата высоких технологий и заседание президиума Госсовета по ситуации на рынке труда. Накануне визита президента в городе прошёл семинар-совещание по подготовке к заседанию, в котором поучаствовали члены президиума, правительства и различные эксперты. Финал Чемпионата высоких технологий в свою очередь завершается 21 сентября, в нём приняли участие представители более 30 регионов России, а также Белоруссии, Абхазии, Азербайджана, Ганы, Индии и Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году президент также посетил Великий Новгород в день празднования 1160-летия зарождения российской государственности. Президент выступил на торжественном мероприятии, организованном на главной площади города в честь праздника, посетил техническую школу и встретился с главами передовых инженерных школ и их индустриальных партнеров.