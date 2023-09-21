Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс останется региональным блоком. Об этом он сообщил 21 сентября на совете по международным отношениям в США.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«НАТО останется региональным альянсом, только европейские страны могут присоединиться», — сказал генсек.

Столтенберг добавил, что альянс не намерен расширяться глобально, за пределы ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года глава российского государства Владимир Путин заявил, что против России активно используется военный потенциал стран Североатлантического альянса. В июле 2023 года российский президент сказал, что Россия хотела бы избежать прямого вооружённого столкновения с военными НАТО. При этом страна готова к такому сценарию, если кто-то решится его реализовать, подчеркнул российский лидер.

В день начала специальной военной операции президент Путин напомнил, что на протяжении 30 лет Россия настойчиво пыталась договориться с НАТО о равноправной безопасности в Европе, но в ответ получала враньё и попытки шантажа. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев прямо заявил о том, что спецоперация — это ответ России на бесконечное расширение НАТО.

Обозреватель словацкого издания Nové slovo Павол Подолаи отметил в своей статье, что после провала в Грузии НАТО не смогла оставить Украину в покое. По его мнению, руководство альянса не осознаёт всю тяжесть последствий, расширяя блок на восток.

Страны НАТО назвали Россию самой серьёзной угрозой. Об этом сообщалось в коммюнике альянса по итогам первого дня саммита в Вильнюсе. В тексте документа говорилось, что Россия якобы угрожает безопасности союзников и стабильности в Евро-Атлантическом регионе. При этом в НАТО подчеркнули намерение сохранять открытыми каналы связи с Москвой.