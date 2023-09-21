Кемерово, 21 сентября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Ещё пять уголовных дел возбуждено в отношении молодой пары, подозреваемой в поджоге релейных шкафов на Западно-Сибирской железной дороге. Об этом рассказал осведомлённый источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовное дело

Студента 4 курса и его 22-летнюю гражданскую жену задержали ещё в апреле при их попытке поджечь очередной релейный шкаф. В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом).

В рамках расследования поджогов ими релейных шкафов удалось установить их причастность к другим эпизодам.

Как рассказал источник ИА Регнум, пару подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 281 УК РФ (совершение действий, направленных на разрушение или повреждение сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности РФ).

Молодые люди в период с февраля по апрель 2023 года неоднократно пытались совершать атаки на объекты, расположенные на железной дороге. В частности, они подожгли два релейных шкафа на перегоне «Анжерская» в городе Анжеро-Судженске.

20 сентября следователем были дополнительно возбуждены уголовные дела: за поджог релейного шкафа на станции Анжерская копь — станция НПЗ «Северный Кузбасс», за поджоги постов секционирования контактной сети станции «Анжерская» и станции «Томск-1» Западно-Сибирской железной дороги, за поджог вагона-цистерны на станции «Анжерская» и за попытки поджога шести релейных шкафов на Западно-Сибирской железной дороге.

Молодые люди взяты под стражу.

11 сентября в Новосибирске задержали трёх подозреваемых в диверсиях на железной дороге. Двое из задержанных — несовершеннолетние. Их личности были установлены после поджога железнодорожного релейного шкафа в Советском районе Новосибирска.