Москва, 21 сентября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала деструктивной высылку настоятеля подворья Русской православной церкви из Болгарии, о которой стало известно 21 сентября.

Кадр из видео Архимандрит Вассиан

«Очередной деструктивный шаг», — заявила она ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля подворья РПЦ в Софии архимандрита Вассиана. Официально озвученная причина звучит как «угроза национальной безопасности», но в чём именно она выражается, не уточняется.

В марте 2022 года десятерых российских дипломатов объявили персонами нон грата в Болгарии. Позднее бывший глава правительства страны Кирил Петков объявил о высылке ещё 70 дипломатов, которых обвинили в якобы шпионаже. Однако президент Болгарии Румен Радев заявил, что с ним это не согласовывали, следовательно, это нарушение закона. Россия в качестве ответной меры 5 августа объявила о высылке 14 болгарских дипломатов, послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину вручили ноту об объявлении их персонами нон грата.