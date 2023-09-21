Вашингтон, 21 сентября, 2023, 17:08 — ИА Регнум. У американских законодателей из-за напряжённого графика не будет времени выслушать выступление главы киевской власти Владимира Зеленского в палате представителей Конгресс США. Об этом заявил спикер нижней палаты Кевин Маккарти, объяснив отказ украинскому политику дать слово на форуме палате представителей, сообщил телеканал NBC News.

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press Спикер нижней палаты Кевин Маккарти

«Маккарти сказал, что времени для выступления перед конгрессом недостаточно, учитывая занятость законодателей», ― указано в материале.

Он также напомнил, что Зеленский уже выступал перед конгрессом.

Ранее газета The New York Times написала, что глава киевских не сможет выступить перед законодателями палаты представителей Конгресса США. Маккарти предпочёл встретился с Зеленским в частном порядке, а созывать форум, где украинскому политику могли бы дать слово, отказался. Об этом 21 сентября сообщила

Такое решение издание объяснило расколом в рядах законодателей-республиканцев, значительная часть которых выступает за сокращение помощи Украине. Сторонники поддержки Киева полагают, что выступление Зеленского могло бы переубедить их скептически настроенных коллег. При этом не исключено, что Зеленский может выступить перед Сенатом США на закрытой сессии, которую намерен организовать лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря украинский лидер посетил Вашингтон, где выступил в Конгрессе США, заверив слушателей в победе Киева над Россией. Он также подарил конгрессменам украинский флаг.

При этом французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Зеленский выступал перед составом законодательного органа, который не имеет политической власти в Соединённых Штатах Америки. В зале находились только 82 из 213 республиканцев, при этом часть из них отказалась аплодировать для поддержки слов главы Украины.

Китайская государственная газета Global Times тогда заявила, что Зеленский любым путём пытается сохранить кризис на территории Украины в центре внимания общественности США. По мнению издания, «драматическое представление» украинского политика перед американским Конгрессом свидетельствует об отчаянии Киева.

Издание Financial Times заявило, что глава киевского режима не будет выступать перед Конгрессом США в ходе своего визита в Вашингтон 21 сентября. Он проведёт переговоры с небольшими группа конгрессменов в Капитолии. Отдельного заявления на совместном заседании законодателей не планируется.