Стокгольм, 21 сентября, 2023, 17:12 — ИА Регнум. Швеция отправила Украине десять танков Stridsvagn 122 с обученными на них украинскими экипажами, сообщила 21 сентября пресс-служба министерства обороны королевства.

7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany

Курс обучения танкистов ВСУ длился несколько недель. В ведомстве отметили, что приложили много усилий и принесли большие жертвы, чтобы обучить украинцев.

«Мы дали им всё, что могли из отличной техники и хороших знаний», — заявил начальник оперативного отдела штаба армии Матс Людвиг.

Сообщается, что у Швеции теперь осталось 110 танков.

Stridsvagn 122 является танком Leopard 2А6, выпускаемым в Швеции по лицензии. В королевстве также внесли некоторые изменения, усилив ходовую часть и оснастив переднюю часть машины дополнительными модулями бронирования.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре стало известно, что Киев отказался принять от Берлина 10 танков Leopard, так как они были в ненадлежащем техническом состоянии и нуждались в ремонте. Это была вторая партия из обещанных 100 танков, списанных несколько назад.

В Берлине опровергли эту информацию и заверили, что на Украину отправляют только исправные танки: перед поставкой они проходят необходимый ремонт и подготовку.

Глава Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле заявил, что переданные Украине танки Leopard оказались «металлоломом». Он отметил, что эти машины можно эксплуатировать, но у них слабая защита и низкая точность. По его оценке на приведение бронемашин в полную боевую готовность потребуется до девяти месяцев.

При этом украинские военные пожаловались, что танки Leopard оказались неэффективными против атак российских беспилотников. По последним данным Минобороны России, ВСУ в общей сложности потеряли 17 немецких танков.