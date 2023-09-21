Будапешт, 21 сентября, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Евросоюз и НАТО призывали Венгрию игнорировать Россию и Белоруссию на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявил 21 сентября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Но венгерская сторона осталась при мнении, что это тупиковая позиция, мешающая адекватному урегулированию возникающих конфликтов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сийярто указал, что своими действиями ЕС и НАТО продемонстрировали нежелание использовать платформу генассамблеи для диалога.

«Я считаю, что это тупик. Если вы не способны протянуть руку тем, с кем у нас конфликты, и не способны обсуждать эти конфликты, то мы никогда не найдем мирное решение», — заявил политик в интервью китайскому телеканалу CGTN.

Перед этим Сийярто говорил о намерении встретиться на полях генассамблеи с главой МИД России Сергеем Лавровым и посоветовал коллегам последовать его примеру. Политик призвал к проявлению мудрости и использованию генассамблеи в качестве площадки для обсуждения актуальных вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Сийярто заявил о приближении катастрофы из-за неготовности Европы к отказу от военного психоза. Как он отметил, если вырваться из него, ещё можно предотвратить глобальную беду и спасти тысячи жизней.

После этого 26 августа Сийярто указал, что ЕС не смог даже немного приблизить мир на Украине, будучи при этом одной из самых сильных мировых политических интеграций. Венгерский политик подчеркнул, что ЕС не только ничего не достиг, но и гордится этим. Сийярто добавил, что риск эскалации конфликта стал ещё больше, а конкурентоспособность ЕС стала ещё хуже, чем когда-либо.

Президент России Владимир Путин 18 августа подписал распоряжение об утверждении состава российской делегации на 78-й сессии Генассамблеи ООН. Её возглавил Лавров, в состав вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.