Вашингтон, 21 сентября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. У армии украинского лидера Владимира Зеленского больше нет шансов на победу, сообщил 21 сентября лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье для ресурса Substack.

Иван Шилов ИА Регнум

Об этом говорят данные разведывательного сообщества США. Многие из представителей разведки сообщили, ориентируясь на сводки, полученные от ВСУ, что деморализованная армия Украины уже отказалась от возможности преодолеть плотно заминированные трехъярусные линии обороны российских войск.

«Реальность такова, что у потрёпанной армии Владимира Зеленского больше нет никаких шансов на победу», — заявил Херш.

Также он высказал мнение о том, что Зеленский не желает прекращения вооружённого конфликта и что именно Киев настаивает на его продолжении.

«В его штаб-квартире или в Белом доме [президента Джо] Байдена не обсуждают перемирие и не заинтересованы в переговорах, которые бы положили конец резне», — сообщил Херш.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению, высказанному в американском журнале Responsible Statecraft, Зеленский на фоне провала ВСУ столкнулся с новой политической реальностью в США, куда он прибыл на Генассамблею ООН.

Если предыдущая его поездка в США в конце прошлого года показала одобрение, которое продемонстрировали члены Конгресса во время выступления Зеленского, то в этом году ситуация сложилась иная, поскольку американцам надоело финансировать Киев и потому что ВСУ провалили контрнаступление.

В интервью CNN 20 сентября Зеленский, находясь в США, заявил, что и он не уверен в успехе ВСУ в рамках контрнаступления. При этом он заявил о надеждах на поставки Пентагоном Киеву дальнобойных ракет.

После того, как он поприсутствовал на заседании Совбеза ООН, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что весь мир наблюдал совершенно трагикомичный фарс. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал выступление Зеленского на ГА ООН позором.