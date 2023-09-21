Каменск-Уральский, Свердловская область, 21 сентября, 2023, 16:51 — ИА Регнум. В Свердловской области 42-летний мужчина угрожает покончить с собой, если жена не пустит его домой, сообщил 21 сентября Telegram-канал «112».

Соцсети

По информации источника, ситуация развернулась в Каменск-Уральском. Вооружённый мужчина сел в подъезде дома на Алюминиевой улице и пригрозил суицидом. Полиция ведёт с ним переговоры.

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При этом выяснилось, что у женщины есть основания не впускать мужчину в дом, поскольку пару дней назад в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Истязание».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале бывшая супруга бразильского экс-нападающего московского «Спартака» Веллитона Рафаэла Карвалью долгое время страдала от домашнего насилия. В социальных сетях она рассказала, что футболист периодически поднимал на неё руку и опубликовала фотографии со следами побоев. Женщина заявила, что её жизнь превратилась в ад. По её словам, на протяжении шести лет она переживала нападения супруга, в том числе когда они жили за пределами Бразилии, в ОАЭ. Она добавила, что бывший супруг продолжает её преследовать.