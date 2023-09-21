Балаково, Саратовская область, 21 сентября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Около двухсот практикантов Поволжского колледжа технологий и менеджмента (г. Балаково Саратовской области) выбрали в этом году для прохождения практики балаковский филиал АО «Апатит» (группа «ФосАгро»). Как отмечают в пресс-службе компании, с каждым годом число таких практикантов растет, в 2019 году на заводе их было около 60, а в 2022-м уже 150.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Балаковский филиал АО «Апатит» заинтересован в перспективных кадрах. На предприятии на третий виток вышла масштабная инвестиционная программа: повышается производительность действующих линий, строятся новые подразделения. Поэтому предприятие много лет тесно сотрудничает со всеми профильными колледжами и техникумами Балаково. В Поволжском колледже технологий и менеджмента планируют отдать целый этаж под лаборатории и классы, где будут готовить будущих аппаратчиков и лаборантов непосредственно для работы в балаковском филиале «ФосАгро». Помещение оборудуют при финансовом участии компании. На предприятии поддерживают интерес учащихся — от экскурсий на производство до заключения стипендиальных договоров с лучшими студентами.

Сотрудничество «ФосАгро» и её производственной площадки в Балаково с колледжами и техникумами отметила и заместитель министра образования Саратовской области, начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Людмила Григорьева. «Это тот случай, когда все формы практического обучения, трудоустройства и наставничества работают в максимально продуктивном формате», — заявила она.