Москва, 22 сентября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, треть столичных водителей оплачивают городские парковки со шлагбаумом, не покидая своей машины. Процесс занимает несколько секунд, а чек приходит на электронную почту.

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Треть водителей Москвы платят за парковку со шлагбаумом, не выходя из авто

Как рассказал исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, год назад доля тех, кто оплачивал парковку со шлагбаумом, не выходя из авто, составляла 15%. Сейчас эта цифра выросла до 32%.

«Находясь в машине, можно оплатить парковку через приложение «Парковки России», СМС или на стойках выезда. Водители это знают и активно пользуются — доля таких оплат за год увеличилась более чем в два раза», — отметил Ликсутов. «Поэтому мы продолжаем развивать наше приложение и обновляем оборудование на парковках. Это соответствует задаче мэра Москвы Сергея Собянина по модернизации парковочных сервисов», — подчеркнул он.