Анкара, 21 сентября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Турецкий Центробанк повысил ключевую ставку до 30%, подняв её на пять пунктов. Регулятор сообщил об этом в четверг, 21 сентября.

Рыжкова Анна ИА REGNUM

«Комитет по денежно-кредитной политике принял решение о повышении учётной ставки с 25% до 30%. Комитет решил продолжить процесс ужесточения денежно-кредитной политики с целью скорейшего достижения дезинфляции», — говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что повышение ставки также призвано поспособствовать сдерживанию повышения цен.

Как сообщало ИА Регнум, долгое время турецкий Центробанк отказывался от повышения ставки рефинансирования для снижения уровня инфляции, несмотря на то, что она рекордно выросла. Так, впервые за два года ставку повысили в июне, с 8,5% до 15%. Однако цены в Турции продолжают стремительно расти, месяцем позже годовая инфляция в стране составила 47,8%, поднявшись почти на 10 пунктов по сравнению с прошедшим месяцем.

Вместе с тем 7 августа стало известно, что курс лиры в Турции упал до 27,01 лиры за один доллар США, что стало историческим минимумом. За евро давали около 29,6 лиры. Обесценивание турецкой валюты началась после 17 июля 2023 года, когда в России сообщили о выходе из зерновой сделки.