Вашингтон, 21 сентября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) у Работино обернулось несоразмерно большими потерями украинской армии, констатировали авторы американской статьи в The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Киевские войска отбили крошечное село Роботино, тактическая победа, которая показала проблемы, которые ждут впереди», — говорится в материале.

Среди предстоящих проблем, стоящих перед украинской армией, в статье, в частности, назвали прохладную погоду и приближение осенних дождей.

Авторы статьи изучили отметили, что количество погибших украинских военных в ходе продвижения ВСУ в направлении Работино непропорционально занятой площади и будет только расти на фоне ослабевания западной поддержки.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Киев отправил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой. Вскоре после этого в Сети появились кадры подбитых и дымящихся на поле боя немецких танков. Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии результатов украинских войск. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление продлится не один месяц. Тогда же Вашингтон начал поставку ВСУ кассетных боеприпасов.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 5 сентября сообщил, что с июня украинская армия потеряла свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр заявил, что для сокрытия провала наступления ВСУ осуществляют атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи.

Бойцы украинской армии назвали катастрофической первую фазу контрнаступления, потери которой составили десятки единиц бронетехники и тысячи единиц живой силы. Военнослужащий ВСУ с позывным Кук отметил, что «контрнаступ» отметился «мясными» штурмами.